Batman: dopo anni Bruce Wayne torna a vestire i panni di Matches Malone

Negli ultimi volume della serie regolare di Batman, il Cavaliere Oscuro si è ritrovato privato del suo equipaggiamento, dei suoi veicoli e addirittura di villa Wayne. Tutto questo, unito ai tragici eventi della Joker War non hanno tuttavia intaccato la sua indole da eroe, e Bruce ha immediatamente elaborato un piano per tornare a difendere Gotham.

Il volume 106 di Batman ha però presentato una grande sfida per il Crociato Incappucciato, il quale è stato costretto a diventare un gangster, e assumere quindi l'identità di Matches Malone. La ragione dietro una scelta così particolare è la pericolosità crescente di un gruppo di criminali chiamato The Unsanity Collective, che sta utilizzando la tecnologia Mad Hatter per dare nuova vita a Gotham City, e per farlo rubano ai ricchi per pagare gli strumenti e così iniziare a costruire il futuro della città.

Fortunatamente Barbara rivela a Bruce la loro posizione, ovvero un hotel abbandonato dal quale è semplice fuggire velocemente, e per questo Bruce decide di recarvisi, diventando Match. Va considerato che in seguito alla morte del vero boss mafioso Matches Malone, il protagonista ha vestito i suoi panni solo in rarissime occasioni, per parlare direttamente con Harvey Dent, quando quest'ultimo si trovava ad Arkham, e anche in un appuntamento con Catwoman.

Ricordiamo che Bruce ha dovuto ricreare la Batcaverna, e vi lasciamo al nome del nuovo aiutante di Nightwing, scelto dai fan.