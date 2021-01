Batman: annunciata una nuova storia con protagonista Tim Fox

Con l'inizio del 2021 i lettori dei fumetti della DC Comics si sono immersi nell'evento Future State. Col terminare dello stesso però i fan del Batman presentato nei nuovi albi avranno modo di leggere ancora le sue avventure. Andiamo a scoprire la nuova storia.

Già in precedenza siamo venuti a conoscenza delle nuove serie che seguiranno la conclusione di Future States, un esempio è il fumetto appartenente all'universo di Batman e dedicato a Robin. Ora sappiamo però che l'amato Tim Fox, che nel recente evento ha preso il posto di Bruce Wayne nei panni dell'uomo pipistrello, tornerà ad essere protagonista di una miniserie dal titolo The Next Batman: Second Son.

Tra le pagine di Future State era stata scoperta l'identità del nuovo Batman, tuttavia non si conosce molto della storia di questo eroe. Il nuovo albo svelerà proprio l'origine ed i legami di Tim Fox con la sua famiglia e tutto ciò che ancora non conosciamo del misterioso protettore di Gotham City presentato nell'ultimo evento DC Comics.

I capitoli delle nuove avventure verranno pubblicati in digitale a partire dal 23 Febbraio. I primi tre verranno poi raccolti in un volume con uscita fissata per il 6 Aprile. Inoltre i numerosi lavori di John Ridley legati all'eroe saranno resi disponibili in un libro dal titolo Batman by John Ridley Deluxe Edition.

Cosa ne pensate di questo fumetto? E delle opere di John Ridley? Fatecelo sapere con un commento.

Infine ricordo che DC Comics ha recentemente annunciato un crossover tra Batman e Scooby-Doo.