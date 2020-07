Batman: annunciato un nuovo one shot per il Darkest Knight, ecco cos'è

L’evento Dark Nights: Death Metal è cominciato da appena due volumi, ma sta profondamente modificato l’intero universo DC Comics, e probabilmente porterà a delle terribili conseguenze nella vita di Batman . Mentre Perpetua pensa ad un piano per conquistare il Multiverso ed estendere il suo dominio vediamo la nascita di un "nuovo" villain.

Il Batman che Ride ricopre ormai da due anni un ruolo alquanto importante nelle trame delle testate secondarie dedicate al Cavaliere Oscuro. Di recente, nel secondo volume di Death Metal, l'ibrido ha ottenuto un nuovo corpo facendosi trapiantare il cervello nel corpo di un Bruce Wayne molto simile al Dr. Manhattan.

Ma le novità riguardo questo particolare personaggio non finiscono qui, visto che è stata annunciato un nuovo progetto in arrivo ad ottobre: una one shot di Death Metal, dal titolo Rise of the New God, di cui potete trovare la copertina in calce alla notizia.

La storia, scritta da James Tynion IV e Bryan Hill, e disegnata da Jesus Merino e Nik Virella, seguirà più da vicino il complicato rapporto tra Perpetua e il Batman che Ride, soprattutto dopo la trasformazione di quest’ultimo nel Darkest Knight. Nonostante sia una one shot, è praticamente scontato che la piega che prenderanno gli eventi avrà delle conseguenze anche nella serie regolare.

Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale del volume one shot: “Batman. Vince. Sempre. Questa frase sembra sempre più vera, anche durante lo scontro tra Perpetua e il Batman che Ride…e quando il suo alleato le rivela la sua vera natura, lei cambia le carte in tavola distruggendo l’ultimo pianeta. Il pianeta di lui. Ma non è abbastanza..e la madre di tutte le creazioni deve chiedersi, se il potere è nella distruzione, perché mai dovrebbe fermarsi? Ma la verità è che ormai si tratta di uno scontro tra divinità..arriva il Darkest Knight."

Ricordiamo che Batman ha ottenuto una nuova armatura in Joker War, e che Death Metal Legends ha ottenuto una simpatica variant cover.