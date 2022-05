Batman, l'antieroe Azrael sarà protagonista di una serie limitata

Azrael, il violento antieroe che, in un'occasione, è arrivato anche a sostituire Bruce Wayne nei panni di Batman, sarà protagonista di una serie limitata intitolata Sword of Azrael. Nel corso della storia, l'alter ego di Azrael, Jean-Paul Valley, si ritroverà costretto a tornare nei panni dell'antieroe dopo un breve pensionamento.

La serie Sword of Azrael sarà composta da sei numeri realizzati dallo sceneggiatore Dan Watters e dall'illustratore Nikola Čižmešija. Si tratta dello stesso team creativo dietro la realizzazione della storyline Sword of Azrael: Dark Knight of the Soul pubblicata in Batman: Urban Legends #8-10, che funge da prologo alla serie limitata in solitaria di Azrael.



"L'angelo guerriero di St. Dumas ritorna!", annuncia il comunicato con cui DC annuncia la serie. "Jean-Paul Valley non vuole tornare ad essere Azrael. Tutto ciò che ha ottenuto è stato dolore, violenza e miseria. Si è ritirato in un monastero in Europa per cercare la pace. Ma quando nel monastero giunge una giovane donna che sostiene di essere vittima dello stesso condizionamento mentale che ha trasformato Jean-Paul in Azrael, lui non avrà altra scelta che tornare a indossare il violento manto di Azrael per proteggerla dai letali assassini che l'hanno presa di mira".



Azrael, creato da Denny O'Neil e Joe Quesada nel 1992, è conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella celebre storyline di Batman "Knightfall". Nonostante sia un personaggio relativamente recente, Azrael si è conquistato un posto fisso tra i membri della Batfamiglia.



Sword of Azrael #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 2 Agosto, contemporaneamente all'albo Sword of Azrael: Dark Knight of the Soul #1 che raccoglierà la storyline pubblicata su Batman: Urban Legends #8-10. In calce, condividiamo la cover principale di Sword of Azrael #1, assieme alle numerose variant cover che accompagneranno l'uscita della serie.



Nel frattempo, dopo il successo dell'ultima incarnazione cinematografica del Cavaliere Oscuro, Warner ha annunciato The Batman 2.