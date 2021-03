Batman: le armi di un reparto della Batcaverna sorprendono Robin

DC Comics ha iniziato la pubblicazione di una nuova serie dedicata a Batman con storie scritte e disegnate da diversi autori. Nel primo racconto dedicato all'Uomo Pipistrello ed a Cappuccio Rosso veniamo a sapere della presenza di alcuni strumenti particolari nella Batcaverna. Ecco quali.

Batman: Urban Legends #1 propone una nuova avventura scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Eddy Barrows e Eber Ferreira dal titolo "Cheer". In essa l'eroe ed il suo aiutante sono impegnati in alcune investigazioni ma ci offre anche uno sguardo nel passato risalente a quando Robin era ancora un bambino e si imbatté in un segreto del nascondiglio di Batman.

Le pagine del fumetto ci mostrano il giovane Jason giungere nella stanza degli equipaggiamenti e, premendo un bottone, rivelare alcuni strumenti che non si sarebbe mai aspettato di vedere. L'arsenale scovato comprende numerose armi da fuoco e ciò è scioccante per chi ben conosce l'Uomo Pipistrello: egli infatti detesta questo tipo di equipaggiamento.

L'eroe, notando il suo allievo, gli proibisce di accedere a quell'area del nascondiglio ma il suo arrivo è un occasione per Robin di ottenere maggiori informazioni su ciò che aveva appena visto. Alla richiesta di conferma sull'odio di Batman verso le armi da fuoco il protagonista rispose affermativamente, aggiungendo che quelle presenti nel rifugio sono necessarie per una maggior conoscenza delle stesse. L'uomo infatti deve saper comprendere ed utilizzare qualunque cosa, anche ciò che più detesta.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Ricordo infine che in Batman Future State un sacrificio è la chiave per liberare Gotham e riporto una news sull'alleanza che intende fermare il magistrato in Future State: The Next Batman.