Batman: in arrivo una nuova serie dedicata a Robin

Pur avendo da poco presentato l'evento Future State, DC Comics continua ad annunciare nuove serie. Le ultime novità riguardano l'iniziativa dal titolo Infinite Frontier ed un fumetto che segue le avventure di Damian Wayne, il figlio di Batman. Entriamo più nel dettaglio.

Il nuovo evento sarà dedicato ad una nuova generazione di eroi, tra questi vi è Damian Wayne, ovvero Robin, il quale nella nuova storia, dopo aver appreso dell'esistenza di un torneo denominato League of Lazarus, decide di parteciparvi per dimostrare di essere il più forte combattente dell'Universo DC. Il ragazzo dovrà quindi affrontare subito la prima sfida: trovare l'isola su cui si tengono gli scontri.

L'opera sarà disegnata da Gleb Melnikov e scritta da Joshua Williamson, il quale ha dichiarato di essere un grande fan dell'eroe protagonista e di essere quindi entusiasta nel dover scrivere la le pagine della nuova avventura. Poi ha aggiunto: "Gleb è l'artista perfetto per raccontare questa storia mentre mostriamo ai lettori la crescita di Damian, in una nuova avventura che esplora la sua eredità, i suoi legami con Batman, Talia Al Ghul e dà il via ad un'importante storia nell'Univeso DC".

Per il fumetto l'artista ha realizzato la cover principale ed una variant. Ulteriori versioni della copertina sono poi state realizzate anche da Andy Kubert e Riccardo Federici.

Prima della pubblicazione dell'opera gli stessi autori presenteranno una storia prequel in due parti, che verrà pubblicata sui numeri di marzo di Batman e Detective Comics, nella quale Damian incontrerà la propria madre.

