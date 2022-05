Batman, in arrivo una serie di one-shot dedicati ai villain del Cavaliere Oscuro

DC Comics ha deciso di omaggiare il ricco e apprezzato mondo dei villain di Batman realizzando una serie di one-shot da 64 pagine che metterà in risalto, di uscita in uscita, una delle nemesi del Cavaliere Oscuro. L'iniziativa, intitolata Batman - One Bad Day, avrà inizio quest'anno per poi proseguire nel 2023.

Il titolo Batman – One Bad Day fa riferimento al celebre monologo del Joker nella storia Batman The Killing Joke, in cui il villain rivela che l'unica differenza tra lui e chiunque altro è semplicemente "one bad day", "una brutta giornata". È da sottolineare, in ogni caso, che Joker non sembra essere presente nel roster di villain selezionati da DC per l'iniziativa, volendo forse esaltare personaggi che più difficilmente riescono a conquistare un ruolo da protagonista.



Al momento, i titoli annunciati per Batman – One Bad Day sono: The Riddler, di Tom King e Mitch Gerads; Two-Face, di Mariko Tamaki, Javier Fernandez e Jordie Bellaire; The Penguin, di John Ridley, Giuseppe Camuncoli, Cam Smith e Arif Prianto; Mr. Freeze, di Gerry Duggan, Matteo Scalera e Dave Stewart; Catwoman, di G. Willow Wilson e Jamie McKelvie; Bane, di Joshua Williamson, Howard Porter e Tomeu Morey; Clayface, di Collin Kelly, Jackson Lanzing, Xermanico e Romulo Fajardo Jr.; e infine Ra's al Ghul, di Tom Taylor e Ivan Reis.



Il primo one-shot, Batman - One Bad Day: The Riddler, verrà pubblicato negli Stati Uniti il prossimo Agosto. È da sottolineare che quest'anno l'Enigmista sarà protagonista anche del fumetto spin-off di The Batman Riddler Year One in arrivo il prossimo Ottobre.



Nella gallery in calce condividiamo le cover dei vari one-shot annunciati, che verranno pubblicati con cadenza mensile. Nel frattempo, la nuova run di Batman a cura di Chip Zdarsky si appresta a partire: ecco una preview.