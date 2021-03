Batman: in arrivo la stagione 2 del fumetto sequel dell'iconica serie animata

Una delle serie animate più amate degli anni Novanta è indubbiamente Batman: The Animated Series, opera che è poi proseguita due decenni dopo sulle pagine di Batman: L'Avventura Continua. A distanza di un anno dal debutto di questa serie a fumetti, DC Comics ha annunciato che presto arriverà un ulteriore sequel.

Batman: L'Avventura Continua ha permesso di continuare la storia della serie animata da dove si era interrotta, ricevendo un'accoglienza più che positiva dalla community, che ora sarà lieta di sapere che DC Comics ha annunciato l'arrivo di una nuova avventura.

Il team dietro il sequel a fumetti di Batman: The Animated Series, ossia Alan Burnett, Paul Dini, Ty Templeton e Monica Kubina, saranno al timone di Batman: L'Avventura Continua Stagione 2. In quest'opera il Cavaliere Oscuro si riunirà alcuni dei personaggi più amati, oltre che combattere avversari formidabili, come ad esempio la Corte dei Gufi, che farà il suo debutto in questo universo.



Mentre Batman cerca di capire come la Corte dei Gufi sia legata alla morte del Sindaco Hill, potrà contare sull'aiuto di Boston Brand, alias Deadman. Ecco la sinossi ufficiale. "Gotham City sta cambiando. Dopo che il sindaco Hill viene ucciso da un misterioso aggressore, Batman si ritrova sulle tracce di un antico ordine che è stato a lungo sepolto sotto le strade della città, la Corte dei Gufi. Ma cosa ha gudagnato questo gruppo dalla morte del sindaco? E come può Deadman aiutare il Cavaliere Oscuro?".

Batman: L'Avventura Continua Stagione 2 debutterà in digitale a partire dal 6 maggio, con uscite a cadenza bisettimanale, e arriverà nei negozi di fumetti il 1° giugno. Scopriamo il cambio di carriera di Jim Gordon in Batman. Le armi di un reparto della Batcaverna sorprendono Robin in Batman.