Batman: l'autore James Tynion IV promette grandi novità

L'autore James Tynion IV, attualmente al lavoro su Infinite Frontier #0, ha promesso che un evento importante sconvolgerà Batman e i suoi alleati. Mentre lo scossone si abbatterà su Gotham City, questa nuova serie a fumetti aprirà una nuova strada nel DC Universe.

"Nelle pagine incentrate su Batman di Infinite Frontier accadrà qualcosa di grande che fungerà da incidente per l'intera story line di dell'Uomo Pipistrello. Un altro pilastro di Gotham cadrà e metterà in moto tutti i pezzi. Nel 2021, Gotham City esploderà"., ha concluso l'autore James Tynion IV.



Il volume zero di Infinite Frontier è diretto, oltre che da Tynion IV, da Scott Snyder, Geoff Johns, Becky Cloonan e altre importanti personalità che hanno già preso parte ai team creativi di Superman, Nightwing, Batman e The Joker. Le illustrazioni, tra gli altri, saranno affidate a John Timms, Howard Porter e Joelle Jones. La copertina di Infinite Frontier #0, in arrivo il 2 marzo 2021, è realizzata da Dan Jurgens e Mikel Janin.

"A Gotham City, il Joker fa svegliare i cittadini con un attacco che nemmeno il Cavaliere Oscuro si sarebbe mai aspettato", riporta la sinossi del volume. Questo numero darà il via alla prossima grande era di narrazione targata DC Comics. In attesa del suo arrivo in fumetteria, l'Uomo Pipistrello si trasforma in un antico guerriero cinese in questa nuova linea Funko Pop! Batman. Il Venom, forse, non è realmente la fonte di potere di Bane in Batman.