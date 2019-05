Batman: L'autore Tom King è sul punto di lasciare la serie?

Le novità intorno al mondo di Batman dopo l'annuncio della nuova mini serie di Neal Adams su Ra's Al Ghul e il debutto del nuovo costume nella Justice League, sono più scoppiettanti che mai.

Un nuovo rumor diffuso nel web dal portale americano Bleeding Cool, riporta un'indiscrezione molto importante, che se venisse confermata, sarebbe di grande impatto per la serializzazione delle storie dedicate al Cavaliere Oscuro. Secondo la voce, infatti, l'attuale sceneggiatore della serie in corso di Batman, l'acclamato Tom King, terminerà la sua run arrivato al numero 85. La scelta di lasciare il progetto non sarebbe sua sponte, con lo scrittore che sarà ancora coinvolto nei progetti della casa editrice, lasciando però le redini del Crociato Incappucciato.

L'ultimo numero della run sarà pubblicato alla fine dell'anno, e la decisione di questa separazione sarebbe stata meditata durante il Megacon in Orlando, svoltosi questo fine settimana. La notizia non è stata confermata da nessuna fonte ufficiale, ma sappiamo che il portale americano gode di molta autorevolezza grazie ai suoi contatti molto stretti all'interno dell'industria, portandoci a dare credito questa indiscrezione.

Lo scrittore Tom King è stato autore di opere come Visione, Omega Men e Sheriff of Babylon, e dopo di queste si è spostato sulla serializzazione di Batman con la collana rebirth, dichiarando di voler finire la serie in un totale di 100 capitoli. Di recente si vocifera che abbia spifferato a Warner Bros il fatto che nelle ultime battute della sua run, Batman vedrà uno sviluppo mai visto.