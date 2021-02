Batman avrà presto una nuova antagonista: ecco Miracle Molly, la brillante ladra high-tech

Sono passati quasi due anni da quando Tom King ha deciso di abbandonare Batman, ma, nonostante qualche perplessità iniziale, la decisione di affidare il prosieguo della serie a James Tynion IV sembra essersi rivelato un colpo vincente. L'autore infatti ha dimostrato di non aver paura di tentare nuove strade, introducendo persino tanti personaggi originali.

Nell'ultimo anno e mezzo, i fan del fumetto hanno fatto la conoscenza di diversi villain e antieroi, tra cui l'antagonista The Designer, la nuova fidanzata del Joker Punchline, il folle Clownhunter e il più recente Ghost-Maker, ex alleato di Batman e coprotagonista del nuovo arco narrativo. Le sorprese però non sono ancora finite, visto che a maggio arriverà una nuovissima antagonista.

James Tynion, infatti, ha rivelato che nel numero #108 di Batman faremo finalmente la conoscenza di Miracle Molly, una brillante ingegnera facente parte del gruppo transumanista Unsanity Collective, forte sostenitore dell'utilizzo delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare il potenziale fisico e cognitivo degli esseri umani. La premessa è molto "Cyberpunk", così come il design della ragazza, che viene descritta come una "brillante ladra high-tech". Per saperne di più non ci resta che aspettare l'uscita del Volume 108, in arrivo tra pochi mesi.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo alla cover del Volume in questione, visibile in basso.