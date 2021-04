Batman: la Batcaverna si trasforma dopo i tragici eventi della Joker War

Bruce Wayne, alias Batman, ha perso ogni cosa in suo possesso dopo i drammatici eventi della Joker War, che hanno scosso l'intera Gotham City. Per questo il Cavaliere Oscuro ha deciso di donare una nuova forma alla sua storica Batcaverna, come approfondito nel volume 1034 dell'iconica testata Detective Comics.

La serie Future State ha mostrato solo in parte l'impegno fatto da Bruce per adattarsi e sopravvivere di fronte alla sua nuova condizione. Promettendo a sé stesso di riuscire a rialzarsi dopo una sconfitta così devastante, Wayne ha mosso quindi i primi passi verso una nuova epoca per il Cavaliere Oscuro, che senza la sua immensa e lussuosa dimora si è trovato a dover ricreare la sua Batcaverna, anch'essa perduta dopo la guerra.

In Infinite Frontier la sua nuova casa viene rappresentata nel cuore di Gotham City, e sembra che dal sottosuolo Bruce voglia tornare a difendere la città, scavando chilometri di gallerie sotterranee. Ciò sembra un chiaro riferimento a quanto elaborato da Bane nella storia vista nel film Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. L'idea principale è creare una rete di mini caverne che partono tutte dal terreno sotto l'attuale casa di Bruce, e che gli permetterebbero di spostarsi velocemente da un punto all'altro della città.

Privato della sua tecnologia estremamente avanzata, di meccanismi di difesa e dei suoi spettacolari veicoli, Bruce appare diverso in queste pagine, pronto a sacrificare giorni e notti per espandere al più presto la possibilità di difendere la città muovendosi nella maniera più sicura possibile, considerando soprattutto la nuova politica imposta dal sindaco Nakano, che non vuole vedere eroi mascherati nelle strade o nei cieli di Gotham.

