Batman, tutta la Batfamiglia e i suoi membri spiegati bene

Nonostante Bruce Wayne si sia creato una reputazione da eroe solitario, il Cavaliere Oscuro non ha mai disdegnato alleanze con altri colleghi: oltre alle sue avventure con la Justice League, Batman può contare su un piccolo esercito di sidekick, la Batfamiglia. Ma in cosa consiste effettivamente questo stuolo di Bat-alleati?

Sostanzialmente, la Batfamiglia è semplicemente il nome che identifica gli alleati più stretti di Batman. Tra questi, spiccano sicuramente gli immancabili Alfred Pennyworth, Robin (sebbene in diverse incarnazioni), Catwoman e, se vogliamo, anche il Commissario Gordon: presenze fisse al fianco del Cavaliere Oscuro nelle diverse interpretazioni dell'Universo DC.



Col tempo, la Batfamiglia si è allargata a dismisura. Durante la Silver Age, Dick Grayson, il primo Robin, inizierà a vestire i panni di Nightwing, mentre il manto di Robin verrà affidato a Jason Todd. Eventualmente, anche il secondo Robin assumerà una nuova identità, Red Hood, venendo sostituito da Tim Drake. Come i suoi predecessori, Tim Drake inizierà in seguito a vestire i panni dell'eroe Red Robin, affidando il suo vecchio ruolo a Damian Wayne, figlio di Bruce Wayne.



Altri personaggi a vestire i panni di Robin sono stati Duke Thomas, che diventerà presto il vigilante The Signal, e Stephanie Brown, che in seguito vestirà anche i panni di Batgirl, prima di crearsi una sua identità da supereroe diventando Spoiler. Oltre a Stephanie Brown, hanno vestito i panni di Batgirl anche Bette Kane; Barbara Gordon, che continuerà a far parte della Batfamily nei panni di Oracle; Helena Bertinelli, meglio nota col nome di Cacciatrice; e Cassandra Cain, che in seguito sceglierà l'identità di Orphan.



La Batfamiglia non è inoltre a corto di Batwoman: Kathy Kane (di cui Bette Kane era la nipote) è stata la prima a calarsi nel ruolo, seguita da un'altra Kane, Kate (cugina di Bette), la Batwoman principale a partire dal rilancio "52" del 2006.



Merita di essere citato anche Jean-Paul Valley, meglio noto con il nome di Azrael, che oltre ad essere stato un apprendista di Bruce Wayne, è arrivato anche a vestirne i panni in alcune occasioni. Oltre Azrael, anche i primi tre Robin (Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake) hanno vestito per breve tempo i panni del Cavaliere Oscuro.



Tra le aggiunte più recenti alla Batfamiglia c'è anche Lucas Fox, figlio di Lucius Fox, il presidente delle Wayne Enterprises. Lucas, che inizialmente ha vestito i panni di Batwing, ha in seguito assunto il ruolo di un secondo Batman. Solo recentemente questo nuovo Batman ha abbracciato la sua identità di eroe nero.



Nonostante tutti questi personaggi si siano alternati al fianco del Cavaliere Oscuro nel corso di decenni (e in alcuni casi addirittura in realtà diverse), la Batfamily resta una costante nelle storie di Batman e nell'attuale rilancio delle testate DC Comics, "Infinite Frontier", il numero di eroi a protezione di Gotham City sembra destinato ad aumentare ancora.



