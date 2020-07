Batman: il Batman che Ride ottiene un nuovo corpo in Death Metal 2

La serie Dark Nights: Dark Metal sta sconvolgendo interamente l'universo DC Comics, visto che Perpetua e il Batman che Ride stanno ponendo le basi del loro personalissimo Multiverso Oscuro. Sia gli eventi di Death Metal che quelli di Dark Nights: Metal hanno mostrato agli appassionati di Batman nuove, e inaspettate, forme dell'eroe.

Il secondo volume della testata si apre con l'apparente morte del Batman che Ride, un ibrido tra Batman e Joker. Preoccupati che il loro compagno non possa farcela, le altre versioni alternative del Crociato Incappucciato, i Robin e gli "Alfrood", provano a trapiantare il cervello dell'ibrido nel corpo di un Bruce Wayne mai visto prima, che richiama molto un famoso personaggio dell'universo DC.

Si tratta di un corpo praticamente identico a quello del Dr. Manhattan, uno dei protagonisti della graphic novel Watchmen, firmata Alan Moore, Dave Giboons e John Higgins. La scelta è stata fatta in seguito ad una considerazione di uno degli Alfred presenti sulla scena, il quale ha definito quella versione di Batman come "un costrutto di energia" piuttosto che un semplice corpo.

Completata l'operazione vediamo rinascere il Batman che Ride, portando il suo iconico ghigno anche sul volto del Dr. Manhattan. Consultandosi con Perpetua, il nuovo Villain delinea i piani per estendere il dominio del Multiverso Oscuro, e dopo aver nominato uno dei Robin King Robin, assume una forma alquanto inquietante, dandosi anche un nuovo nome, "The Darkest Knight". Potete trovare la tavola in questione in calce alla notizia.

Ricordiamo che di recente Batman ha avuto una nuova armatura per il finale di Joker War, e che Nigthwing sembra essersi alleato con la Joker Family.