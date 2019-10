Batman Beyond: chi è la nuova Batwoman che sostituirà Terry McGinnis?

Nel numero 37 di Batman Beyond si sono esaminate le conseguenze della battaglia contro False Face, che si è conclusa con la morte del villain mentre “indossava” il volto di Terry Mcginnis. Mentre False Face è deceduto, il vero Terry si è svegliato con una profonda amensia, e ha cominciato a girovagare per le strade di Old Gotham.

Con Terry non esattamente al massimo della forma, Gotham City è praticamente senza Batman a difenderla, e gli abitanti non impiegano molto tempo a comprenderlo.

Di fronte all’espansione progressiva del crimine, pronto ad uscire anche dai vicoli, un nuovo protettore si mostra: la Batmwoman di Batman Beyond. In realtà aveva fatto la sua prima apparizione, anticipata dalla stessa DC Comics alla fine dello scorso volume, anche se avevamo visto solo una silhouette femminile addentrarsi nella Bat-caverna per recuperare il costume di Terry. Nella maggior parte delle tavole del volume 37 Batwoman appare come una macchia, una sfocatura nerastra che interrompe tutti i crimini per le strade di Gotham.

La domanda che è sorta spontanea ai lettori è stata: “chi c’è dietro la maschera di Batwoman Beyond?”, alimentata naturalmente dalle pagine del fumetto. C’è una scena in particolare, in cui vediamo Bruce Wayne e il fratellino di Terry, Matt, impegnati a speculare riguardo l’identità della supereroina. Entrambi credono di sapere chi sia e propongono di dirlo nello stesso momento. Wayne dice il nome di Barbara Gordon mentre Matt quello di Melanie Walker, ovvero Ten della Banda della Scala Reale.

Di sicuro l’attuale Batwoman sa delle vite segrete di Terry e Bruce come Batman, e inoltre è in grado di entrare senza problemi nella Bat-caverna. Questo dice comuque abbastanza su Batwoman: è precisa, diretta, mai troppo brutale, come se fosse stata allenata dallo stesso Wayne. Riuscirà a resistere al ritorno della minaccia di Blight? Ricordiamo inoltre che la serie animata di Batman Beyond ha da poco compiuto 20 anni.