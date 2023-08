Batman: Beyond, DC Comics celebra i 25 anni della serie con un volume speciale

Era il gennaio del 1999 quando sulle televisioni americane faceva il suo debutto Batman: Beyond, serie animata andata avanti per 55 episodi, ambientata nel futuro e con protagonista Terry McGinnis. Vista l’incredibile popolarità raggiunta dal Batman del futuro, la DC puntò alla produzione di fumetti, ora tutti raccolti in un albo speciale.

Infatti, la casa editrice ha annunciato l’arrivo nelle fumetterie e sugli store online di un volume dove saranno raccolti tutti i 30 numeri pubblicati della serie tie-in di Batman Beyond. Si tratta nello specifico dei primi sei volumi, contenenti la storia originale che si lega agli eventi della serie animata, e la seconda run composta da ventiquattro numeri, con storie scritte da Hillary Bader e i disegni di Rick Burchett, Joe Staton, Craig Rousseau e Min S. Ku.

Il volume speciale in questione, realizzato per celebrare i 25 anni della serie animata, sarà Batman Beyond: The Animated Series Classics Compensium. In oltre 700 pagine saranno quindi raccolte tutte le avventure a fumetti di Terry McGinnis, liceale che all’improvviso, dopo aver scoperto il segreto di un Bruce Wayne alla fine della sua carriera da vigilante, e la verità dietro la morte di suo padre, deciderà di indossare il costume ipertecnologico del Cavaliere Oscuro.

Nel volume saranno presenti quindi sia le storie originali, con eventi paralleli alle avventure televisive ma mai raccontati nella serie animata, sia adattamenti di alcuni episodi, dove faranno il loro ritorno i nemici storici di Terry, come Spellbinder e Shriek. Il compendio di Batman Beyond arriverà sul mercato il 5 marzo 2024. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

