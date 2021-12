Batman Beyond, l'eroe DC torna protagonista di un nuovo fumetto

Recentemente, il fumettista Sean Murphy aveva anticipato su Twitter l'annuncio di un nuovo capitolo di Batman White Knight, miniserie fuori continuity che ha lanciato il cosiddetto Murphyverse. Adesso, DC Comics ha annunciato ufficialmente il progetto: si tratta di una miniserie intitolata Batman: Beyond the White Knight.

La miniserie sarà composta da otto numeri, e narrerà una nuova storia di Terry McGinnis, il Batman del futuro reso famoso dalla serie animata del 1999 Batman Beyond. Il successo della serie animata ha portato Terry McGinnis a debuttare anche nei fumetti, potendo vantare il ruolo di protagonista in varie serie a fumetti regolari in passato.



"Mi è veramente mancato scrivere di Gotham ed è bellissimo tornare a farlo", dichiara Murphy. "Disegnare Neo-Gotham come una città futuristica, aggiornata e riadattata è stato magnifico. Mi sto impegnando molto per integrare l'estetica di Beyond con quella del mondo di White Knight. I fan di Batman Beyond e Terry McGinnis potranno godere di tutto ciò che hanno amato della serie animata, assieme ad alcuni colpi di scena".



Batman: Beyond the White Knight #1, scritto e illustrato da Sean Murphy, verrà pubblicato il 29 Marzo 2022. Non si tratterà però dell'unica serie di Batman a debuttare a Marzo: DC Comics ha infatti annunciato Batman Superman Worlds Finest, serie team-up con protagonisti Bruce Wayne e Clark Kent.