Batman Beyond: grandi sorprese per il personaggio di Damian Wayne

Abbiamo conosciuto un nuovo rivale di Batman, ora invece vi segnaliamo le ultime novità della collana Batman Beyond, incentrate principalmente sul personaggio di Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne.

Nel numero 45 della collana di fumetti scritti da Dan Jurgen assisteremo ad un cambiamento molto importante nella vita del nipote di Ra's al Ghul e capo della Lega degli Assassini. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dalla DC Comics: "Batman Beyond e Damian Wayne saranno costretti a unire le loro forze per impedire a Mr. Zero e ai suoi alleati estremisti di rendere Gotham City un deserto di ghiaccio. Damian dovrà mettere da parte i sentimenti che prova nei confronti di Batman Beyond e allearsi con lui per sperare di avere una chance di sconfiggere Mr. Zero".

Sembra quindi che i due personaggi saranno costretti ad allearsi per impedire il piano di Mr. Zero e dei suoi seguaci, che è riuscito a prendere possesso dell'organizzazione fondata da Damian Wayne. Il nuovo numero della collana è già disponibile per l'acquisto, in versione cartacea o digitale, venduto negli shop online di Amazon, ComiXology e nelle fumetterie americane.