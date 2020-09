Batman Beyond: La collana si concluderà con il numero 50

Mentre sono ancora in corso i festeggiamenti per il volume 100 di Batman, i dirigenti della DC Comics hanno annunciato che la collana di Batman Beyond si concluderà con il numero in uscita il prossimo dicembre.

Le vicende dell'opera curata da Dan Jurgen finiranno con le vicende che potremo leggere nelle pagine del volume numero 50, che sarà disponibile a partire da dicembre. Il personaggio di Terry McGinnis è apparso per la prima volta nella omonima serie animata andata in onda nel 1999, prima di approdare nelle pagine dei fumetti durante l'evento New 52. Inoltre scopriamo quella che sarà la trama dei numeri conclusivi di Batman Beyond: Terry infatti viaggerà indietro nel tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove conoscerà Bruce Wayne grazie all'intervento di Booster Gold. L'incontro tra i due però non andrà come previsto e ci troveremo subito ad assistere ad una sfida tra i due diversi Batman.

Ad affiancare Dan Jurgen troveremo anche gli artisti Sean Chen e Sean Parsons, mentre la copertina sarà disegnata da Dan Mora, il prezzo del volume invece si aggirerà sui 3,99$. Se cercate altre opere incentrate sul Cavaliere Oscuro, vi segnaliamo gli ultimi dettagli su Batman/Catwoman, serie dedicata alla celebre coppia di personaggi della DC Comics.