Batman Beyond, la preview del primo numero ci riporta a Neo-Gotham

Terry McGinnis si appresta a tornare a vestire i panni del Batman del futuro: Batman Beyond Neo Year, la nuova serie a fumetti di Batman Beyond, avrà inizio ad Aprile 2022. Bleeding Cool ha pubblicato alcune tavole del primo numero, che permettono di dare un primo sguardo al lavoro dell'artista Max Dunbar.

Batman Beyond nasce come serie animata creata da Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett nel 1999. Ambientata nella futuristica Neo-Gotham, questa popolare serie animata raccontava le avventure del Batman del futuro Terry McGinnis, assistito da un'ormai invecchiato Bruce Wayne.



La popolarità di Batman Beyond ha portato il personaggio a debuttare anche nei fumetti, guadagnandosi diverse serie. Batman Beyond: Neo Year, scritta da Collin Kelly e Jackson Lanzing, rappresenta in ogni caso uno starting point ideale per i nuovi lettori che vogliono interfacciarsi per la prima volta con il personaggio.



"Neo-Gotham è viva, e ha ucciso Bruce Wayne. Ha rigettato Terry McGinnis come Batman e gli ha offerto la possibilità di fuggire", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Ma Terry ha rifiutato - è il protettore della città, e terrà fede all'eredità di Batman. Ora Neo-Gotham farà tutto ciò che è in suo potere per distruggere Terry, compresa la creazione di nuovi villain. Inizia il primo anno di Terry senza Bruce Wayne... Avrà una possibilità in questo scontro?".



Batman Beyond: Neo Year #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 5 Aprile 2022. Prima, però, Terry sarà protagonista di un altro fumetto di Batman Beyond fuori continuity, che verrà pubblicato a Marzo. Ad Aprile, DC Comics pubblicherà inoltre il primo numero della miniserie sequel di Flashpoint, anch'essa ambientata nel futuro. Condividiamo le tavole di preview in calce.