Batman Beyond: il successore di Bruce Wayne torna in scena in Batman: Urban Legends

Nel mese di settembre 2021, il successore di Bruce Wayne Terry McGinnis tornerà in scena in una nuova storia all'interno della serie antologica Batman: Urban Legends, pubblicata dallo scorso marzo da DC Comics. Il nuovo racconto sarà lungo 30 pagine, e per l'occasione il giovane Batman Beyond ha persino ricevuto la cover di Francesco Mattina.

Batman Beyond è il nome del Batman del futuro, ruolo ricoperto da uno dei tanti pupilli di Bruce Wayne. Nella storia originale del 1999 scritta da Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett, Bruce Wayne decide di rinunciare alla lotta al crimine dopo aver quasi ucciso un criminale, e dopo aver scoperto le potenzialità di un orfano di nome Terry McGinnis, decide di nominarlo come suo successore.

"Così come Nathaniel Richards e Dick Grayson, Terry McGinnis è stato un personaggio che mi ha trovato quando avevo bisogno di lui", ha dichiarato l'autore Jackson Lanzing, che scriverà la nuova storia in Batman: Urban Legends #7, "Terry significa tutto per me e Collin Kelly, l'artista che mi accompagnerà in questa mini-avventura. Adoriamo Batman Beyond e vi promettiamo una storia diversa [...] stiamo cambiando tutto per costruire un racconto noir, nuovo, futuristico, in cui costringeremo Terry a porsi nuove domande. Stiamo cambiando Gotham, e nulla sarà più lo stesso". In calce potete dare un'occhiata alla splendida copertina del nuovo numero, in uscita il 14 settembre.

In attesa dell'uscita di questo nuovo Volume, vi ricordiamo che il 14 settembre in Italia uscirà Batman: Il Mondo, un altro interessante progetto distribuito da Panini Comics.