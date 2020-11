Batman: Booster Gold riscrive le origini di Batman Beyond

Nell'ultimo volume pubblicato della serie Batman Beyond le origini di Terry McGinnis, il Cavaliere Oscuro del futuro, hanno subito delle modifiche, e come successo in precedenza per altri personaggi, l'artefice di questi cambiamenti è stato il supereroe Booster Gold, a cui lo scrittore Dan Jurgens ha voluto dare importanza in diverse occasioni.

Nello scorso volume pubblicato McGinnis è stato attaccato dalla versione futuristica di Bruce Wayne, ma Booster Gold è apparso nella Batcaverna per aiutare il protagonista a cambiare quanto avvenuto, proponendogli di tornare nel passato, ed evitare così che suo fratello minore venga ucciso proprio da Wayne. Con grande sorpresa anche per i lettori, il numero si era concluso con Terry pronto a salvare un uomo in pericolo, che si è poi rivelato essere suo padre.

Questo ci porta agli eventi del volume 49, dove vengono ripresentate le origini di Batman Beyond. Dopo aver fermato l'attacco di alcuni membri della gang Jokerz, McGinnis ha deciso di vestire i panni di Batman. Tuttavia un giorno, tornato a casa, ha scoperto che suo padre Warren McGinnis era stato ucciso dalla stessa Jokerz, sulle sue tracce da diverso tempo per aver informato le autorità di alcune illegalità commesse nell'azienda per cui lavorava.

Dopo la morte di Warren, Bruce Wayne ha trovato però alcuni appunti tenuti dal padre di Terry, in cui veniva mostrato anche il momento in cui è stato salvato da Batman, durante l'attacco del villain conosciuto come Blanque, avvenuto nel 2020. C'era tuttavia una cosa che non quadrava a Wayne, il fatto che il Batman rappresentato avesse il costume di Terry, non ancora inventato in quell'anno. Per essere sicuro che si fosse trattato di un viaggio temporale quindi, Bruce si è recato nel futuro grazie all'aiuto di Booster Gold.

Solo dopo scopriremo che l'ira di Bruce, e la morte di Matt McGinnis, sono state parte di una gigantesca farsa organizzata da Wayne, e da una versione diversa di Booster Gold, solo per far avvenire quanto spiegato sopra. Ricordiamo che sono stati rivelati importanti dettagli sul Batman di Future State, e vi lasciamo ad una fantastica statua di Batman nella città di Burbank.