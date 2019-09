Batman: il braccio destro del Cavaliere Oscuro, Tim Drake, lascia il soprannome di Robin

Nel decimo numero di Young Justice Robin abbandonerà il suo iconico soprannome per adottare semplicemente il suo cognome, ovvero Drake. Questa rivelazione era stata anticipata da Michale Bendis stesso in occasione di un'intervista con Newsarama.

Nel numero 8 della testata i membri della Young Justice incontrano le controparti malvagie di loro stessi, ed è proprio quella di Tim Drake a conferire a Robin il suo nuovo appellativo, semplicemente Drake. Il Robin di Terra 3 afferma infatti che Drake "è uno dei rapaci più pericolosi, ed è quello che sono".

Dopo averne parlato con la squadra, Tim si convince di questo nuovo soprannome, che lo accompagnerà d'ora in poi. Esistono due versioni di Robin nell'universo Titan, con Dick Grayson che cerca di costruirsi un profilo da eroe più originale, mentre Jason Todd pulisce le strade di Gotham indossando sempre il mantello.

Nello show televisivo Tim Drake non è ancora apparso, ma se la serie dovesse seguire il suo arco narrativo probabilmente lo vedremo nella prossima stagione. Tornando invece al Cavaliere Oscuro, l'ultimo numero di Batman ha chiarito il mancato matrimonio con Catwoman, in un momento in cui due eroi hanno potuto passare del tempo da soli e chiarire i loro contrasti.

In Batman: Curse of The White Knight, Jason Todd guida la squadra di supereroi, per approfondire l'argomento date un'occhiata al nostro articolo.