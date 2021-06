Batman: Bruce Wayne è al centro del ciclone, la community lo accusa

Uno dei problemi più gravi della società attuale e la disparità economica tra le varie classi sociali. A persone con patrimoni smisurati, infatti, fanno fronte persone che non riescono nemmeno a sfamarsi. Una disuguaglianza che non ha fatto altro che accentuarsi con la recente pandemia. Ma cosa c'entra Batman in tutto ciò?

Il divario di ricchezza tra le varie classi sociali è un tema particolarmente hot nelle ultime settimane. Un argomento che dalla vita reale è finito per riversarsi anche nel mondo dei fumetti. Nello specifico, alcuni utenti hanno portato un dibattito acceso e interessante sul fatto che Batman sia un eroe solamente grazie ai suoi miliardi. Ma Bruce Wayne, al di fuori del suo alter ego oscuro, non potrebbe fare di più per rendere Gotham City un posto migliore?

Tale argomento è stato più volte discusso dalla community. Il fandom si chiede in continuazione il motivo per cui il ricco ereditiero non usi la sua infinita ricchezza per apportare cambiamenti alla sua città natale, fermando in tale maniera i problemi che cerca di combattere sotto il mantello di Batman.

Uno dei più gravi problemi di Gotham è la mancanza di lavoro e risorse. Ma un miliardario dalla spiccata intelligenza come Bruce non ha davvero la capacità di creare nuovi posti di lavoro? La risposta più ovvia, data da gran parte dei fan, è che comunque pur facendo ciò, la criminalità di Gotham non diminuirebbe.

Un'altra fetta della community, però, sostiene che il personaggio andrebbe riscritto completamente da zero. In questa maniera sarebbe decisamente più in linea con l'attuale società e la vita reale. Cosa ne pensate dell'argomento? Non trovate che Batman sia semplicemente un fumetto?

Nel mentre, Panini ha presentato Batman: Il Mondo, una nuova antologia con 14 uscite. Il principe pagliaccio di Batman torna con Joker Presents: A Puzzlebox.