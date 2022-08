Batman: un cambio di stile per Due Facce nella nuova run di Detective Comics

Lo sceneggiatore Ram V. e l’illustratore Rafael Albuquerque hanno iniziato la nuova era di Detective Comics riportando in scena alcuni dei maggiori antagonisti di Batman. Nel numero 1064, secondo della loro run, hanno reintrodotto Harvey Dent, donandogli un design molto particolare.

Il villain conosciuto col nome di Due Facce, una volta procuratore distrettuale di Gotham City, non appariva sulle pagine del Crociato Incappucciato dall’importante Joker War, e sembra essere profondamente cambiato. A manifestare questa sua ritrovata libertà, che non lo lega a nessuna organizzazione criminale, è anche il design vistoso che potete vedere nella tavola riportata in calce.

Harvey ora nasconde il lato sinistro del suo volto dietro una maschera dorata, e seduto in un locale, gioca con una moneta sopra la quale è riportato il simbolo di un pipistrello. Dent si trova lì per poter scambiare qualche parola con Bruce Wayne in persona, al quale dichiara di non avere più accordi con nessuno nei bassifondi.

Nelle pagine finali, dopo che si è allontanato dal locale, Harvey viene però assalito dagli Orgham’s, un nuovo gruppo di criminali interessato al far tornare Due Facce al comando della criminalità di Gotham. Minacciato dal gruppo, Harvey sente una voce familiare emergere dentro di sé, la voce che desidera il controllo, la voce che segna la rinascita di Due Facce. Per finire vi ricordiamo che nel mese di agosto 2022 ha avuto inizio la serie One Bad Day dedicata ai maggiori villain del Cavaliere Oscuro.