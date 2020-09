Batman/Catwoman sarà ambientato in 3 diversi slot temporali, uscita prevista per dicembre

Poco più di un anno fa, lo scrittore Tom King annunciò che avrebbe abbandonato la serie di Batman per lavorare su altri due fumetti in uscita nel 2020. Oggi, 11 settembre 2020, l'autore ha finalmente svelato data d'uscita e tantissimi dettagli su Batman/Catwoman, la sua nuova opera dedicata alla coppia più famosa dell'Universo DC.

L'ambiziosa miniserie di Tom King e Clay Mann sarà composta da 12 Volumi più un one-shot, in programma per giugno 2021. Il primo Volume, di cui potete osservare la copertina in calce, sarà disponibile negli USA a partire dal 1 dicembre 2020 e racconterà il primo incontro tra Catwoman e l'Uomo Pipistrello.

Proprio a questo proposito, l'autore ha confermato che la miniserie sarà ambientata in tre slot temporali diversi:

Passato: "Quando è sbocciato l'amore tra Batman e Catwoman? E dove si sono incontrati la prima volta? Su un tetto? In un vicolo? Dopo 80 anni di fumetti, i lettori potranno finalmente assistere al primo, vero incontro tra i due personaggi". Presente: "Il rapporto tra Bruce e Selina è messo alla prova dall'arrivo di una vecchia fiamma di Batman, Andrea Beaumont aka Il Fantasma. La ragazza mette alla prova l'amore tra i due, e le sue azioni potrebbero cambiare per sempre il futuro di Bruce e Selina". Futuro: "Otto anni dopo la morte del Cavaliere Oscuro, Catwoman è ormai sola, e non può fare a meno di pensare ai tempi passati. Ora che Batman non c'è più, Selina decide di preparare un ultimo colpo con un solo obiettivo in mente: la vendetta".

Per il momento non sappiamo se la serie sarà divisa in tre parti o se la storia sarà raccontata attraverso flashback e fast forward, ma le premesse sembrano essere decisamente interessanti.

E voi cosa ne pensate? Questa serie è nel vostro radar? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che la serie originale di Batman è ormai arrivata al numero 100, e che recentemente sono state mostrate tre Variant Cover da brividi.