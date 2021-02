Batman/Catwoman: il Cavaliere Oscuro e Joker sono legati anche nell'oltretomba?

Sin dal primo numero di Batman/Catwoman, i lettori sono stati informati della morte di Bruce Wayne. Tuttavia, la sua scomparsa è stata avvolta nel mistero e solamente con l'uscita del terzo volume sono stati resi noti alcuni dettagli su questo triste avvenimento.

Nella storia raccontata da Tom King, la notizia della morte di Joker, che si era trasferito in una pensione della Florida, raggiunge la città di Gotham. Mentre Helena Wayne, figlia di Batman e Catwoman, rifiuta di credere che la nemesi di suo padre sia morta così facilmente, i sospetti di Dick Grayson, ora commissario di polizia, diventano realtà. Il test del DNA conferma che l'uomo ucciso è il Joker.

Quando Helena informa sua madre Selina che andrà in Floria per aiutare Dick nelle indagini, Catwoman nota diverse somiglianze tra il suo atteggiamento e quello di suo padre. Nonostante si tratti di un pazzo criminale, per Batwoman un omicidio è sempre un omicidio.

Tuttavia, dietro a questa mossa potrebbe nascondersi altro. La morte di Joker è avvenuta a poche settimane di distanza da quella di suo padre, e tra i due eventi potrebbe esserci qualche sorta di legame.

Sebbene in Detective Comics #1027 sia stato rivelato che Batman è deceduto in seguito a una grave malattia, Helena presume che le due morti possano nascondere qualcos'altro. Nel frattempo, scopriamo i dettagli della nuova strada intrapresa da Dick Grayson in Batman/Catwoman.