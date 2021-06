Batman/Catwoman: la Harley Quinn del futuro e il suo ambiguo rapporto con Joker

Ambientato in più linee temporali contemporaneamente, Batman/Catwoman ha dato ai lettori uno scorcio sul futuro di alcuni personaggi DC Comics, tra cui Harley Quinn, la pagliaccia principessa del crimine.

Nella sequenza temporale del futuro, quella in cui un'anziana Selina Kyle ha ucciso il Joker, Harley Quinn si presenta alla magione degli Wayne per affrontare Catwoman. Sebbene si fosse separata dal clown criminale, a quanto pare è ancora una figura importantissima per lei.

Presentandosi a Villa Wayne in una delle auto di Joker, e vestita con un costume simile a quello dei suoi primi giorni da criminale, affronta Selina per l'omicidio del suo amato. Tuttavia, Harley non è arrabbiata, ma piuttosto è sconvolta dal fatto che Joker sia stato ucciso prima che lei avesse avuto la possibilità di farlo. Questo contorto ragionamento porta le due donne a scontrarsi. Quando però Selina sottomette Harley, Helena Wayne, figlia di Catwoman e Batman, torna a casa chiedendo cosa stesse accadendo.

Ma Harley Quinn avrebbe mai potuto uccidere Joker? Durante la lotta, Selina dice alla sua avversaria che non sarebbe mai stata in grado di farlo, dato che nel profondo del suo cuore è una persona buona. Ma il pagliaccio criminale di Batman sta per tornare con una nuova serie a fumetti. Nel frattempo, Bruce Wayne è al centro di un ciclone su Batman.