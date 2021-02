Batman/Catwoman: la nuova sorprendente strada intrapresa da Dick Grayson

Assieme all'evento Future State, Batman/Catwoman è la serie del momento in casa DC Comics. Nel futuro raccontato dalla storia scritta da Tom King, la figlia di Bruce Wayne e Selina Kyle può far conto su un vecchio alleato dei suoi genitori, Dick Grayson. Il ragazzo, però, ha abbandonato la via del supereroe.

In passato Dick Grayson sorprese i lettori abbandonando il ruolo di Robin per spostarsi a Bludhaven e vestire i panni di Nightwing. Ma questa volta l'ex pupillo di Batman ha fatto di più, ha appeso la maschera al chiodo per entrare nel dipartimento di polizia di Gotham City.

In Batman/Catwoman #3 scopriamo che Dick presta servizio come Commissario di polizia portando avanti l'eredità di Jim Gordon. Ormai adulto, il primo Robin sfoggia una folta barba nera e indossa un trench marrone, esattamente come il suo predecessore. Inoltre, proprio come faceva Gordon, anche Grayson aiuta gli eroi. Sfruttando il Bat-segnale, vediamo Batwoman, alias Helena Wayne, ovvero la figlia di Batman e Catwoman, apparire sul tetto del commissariato.

Durante la conversazione, Dick Grayson racconta alla piccola Wayne alcune storie sui suoi tempi come Robin, indicando un certo grado di confidenza tra loro. A differenza di Batman e Gordon, che hanno sviluppato un legame lavorando, Dick ed Helena sembrerebbero essere essenzialmente come una famiglia. Prima di abbandonare il costume, Nightwing potrebbe aver persino aiutato Batwoman nella sua formazione.

Con questo nuovo duo a difesa di Gotham City, per i criminali pare non esserci scampo. Scopriamo le due importanti morti al centro di Batman/Catwoman.