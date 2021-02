Batman/Catwoman riscrive la storia di un classico Dinamico Duo

L'intricata timeline di Batman/Catwoman sta portando i lettori attraverso una complessa indagine. A quanto pare, il Joker è stato assassinato, ma le circostanze dell'omicidio sembrano non convincere Helena Wayne, la figlia di Bruce Wayne e Selina Kyle. Per risolvere il caso, Batwoman chiede aiuto a una vecchia conoscenza.

La storia creata da Tom King racconta un ipotetico futuro in cui Helena Wayne, in seguito alla morte di suoi padre, ha ereditato il mantello del Cavaliere Oscuro per mantenere le strade di Gotham City al sicuro. Sebbene il rapporto con sua madre sia tutto fuorché idilliaco, Batwoman può contare su un prezioso aiuto nella sua crociata contro il crimine.

La nuova strada intrapresa da Dick Grayson in Batman/Catwoman lo ha portato ad abbandonare i panni di Nightwing per assumere il ruolo di Commissario di Polizia di Gotham abbandonato da Jim Gordon. Esattamente come il suo predecessore faceva coppia con Batman, anche Dick si è dimostrato il più fido alleato di Batwoman.

Non è la prima volta che vediamo i due far coppia: in passato, più nello specifico in Terra-2, Helena Wayne aveva già fatto duo con Dick Grayson, allora conosciuto come il Ragazzo Meraviglia. In quello scenario, Dick non aveva mai discusso con il suo mentore, e per questo motivo non aveva mai abbandonato i panni di Robin. Helena, invece, si era affermata come l'eroina conosciuta con il nome di Huntress, la Cacciatrice.

A differenza di quella storia passata, in Batman/Catwoman Dick ed Helena hanno un età ben diversa e invece che essere segretamente innamorati, ora il nuovo commissario di Gotham sembra più una figura paterna per lei. Questa nuova versione di un classico Dinamico Duo, dunque, pare essere decisamente più professionale. Nel frattempo, in Batman/Catwoman Joker e il Cavaliere Oscuro sembrano essere legati anche nell'oltretomba.