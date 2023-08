Batman: Catwoman stravolge la lotta al crimine, inizia la Gotham War

L’evento Knight Terrors ha stravolto nuovamente l’universo DC. Il villain conosciuto come Insomnia è riuscito a far cadere in un sonno profondo, e costellato di incubi, molti supereroi e supercattivi. Il finale della serie, tuttavia, ha portato gli incubi nel mondo reale, causando il crollo di Batman risvegliatosi in una Gotham diversa.

Fortunatamente l’impegno di tutti gli eroi ha permesso ancora una volta ai buoni di vincere e sconfiggere gli incubi. Bruce ha preso parte al conflitto solo in parte, in quanto sono stati Sandman e Deadman, tornati in vita per lo stravolgimento di eventi, a guidare il suo corpo. Gli eccessivi sforzi, però, si sono fatti sentire quando Bruce è tornato in sé, e ciò ha causato un crollo, quasi in stato comatoso, del Crociato Incappucciato.

Batman si è ora risvegliato, trovandosi a dover fare i conti con la nuova Gotham. Nei due mesi trascorsi senza che Wayne potesse fare qualcosa per la città, è stata una delle sue vecchie fiamme, Selina Kyle, conosciuta come Catwoman, a prendere le redini della lotta al crimine o, meglio, della gestione dei criminali. Infatti, Selina ha pensato di addestrare dei piccoli truffatori e criminali per rubare esclusivamente a persone benestanti, tra le più ricche di Gotham, evitando in ogni modo di ricorrere alla violenza.

I profitti da questi furti vengono poi spartiti e donati alle persone e famiglie più bisognose. Catwoman ha anche istituito una rete di rapporti con altre donne criminali, come Marquise e Lady Clay, espandendo così il suo dominio. Bruce rimane stupito dall’impresa alla Robin Hood avuta da Catwoman, e per quanto il tasso di crimini violenti sia calato bruscamente e le gang della città siano sempre più deboli, il protagonista dichiara, durante una riunione con l’intera Bat-Family, di non poter permettere un trattamento del genere.

Bruce non accetta di dover chiudere un occhio sui crimini minori. Il suo dovere da vigilante è contrastare le ingiustizie, e fermare qualunque tipo di criminale. In ogni modo, Catwoman sembra aver deciso di rimanere ferma sulla propria posizione, visti anche i risultati ottenuti e la situazione attuale di Gotham. Questo porterà ad un’inevitabile lotta interna, il conflitto che dona il titolo alla nuova serie Batman/Catwoman: The Gotham War.

In conclusione, ricordiamo che DC Comics celebrerà i 25 anni di Batman: Beyond con un albo speciale, e vi lasciamo ripercorrere le origini della regola numero uno di Batman.