Batman e Catwoman: Tom King spiega i motivi del rinvio della serie

Dopo aver annunciato il suo distacco dalla testata principale di Batman, Tom King ha riversato il suo estro in nuova miniserie incentrata sul Cavaliere Oscuro e Catwoman, purtroppo rimandata. Tom King ha spiegato le motivazioni di questa scelta.

La serie infatti, che doveva debuttare sugli scaffali nel mese di Gennaio, è stata rinviata a data da destinarsi. Questa decisione ha scatenato il malcontento tra i fan, e Tom King è dovuto intervenire su Twitter per chiarire la situazione.

L'autore, in un totale di tre tweet, ha comunicato ai lettori che non c'è nulla di cui preoccuparsi in merito alla nuova serie, dato che l'artista Clay Mann illustrerà il tutto da solo, e ciò richiederà soltanto un po' più di tempo:

"Allora, abbiamo deciso di fare le cose in grande. Mentre stavamo lavorando sui numeri iniziali di Batman e Catwoman, Clay ed io abbiamo realizzato che potevamo fare qualcosa di davvero buono, un Mister Miracle o una Visione all'interno del mondo di Batman, un tentativo di concretizzare ciò che Frank (Miller) ha fatto con Il Ritorno del Cavaliere Oscuro nella definizione dei personaggi.

"Per portare a termine qualcosa di così ambizioso, però, bisognava ridurre al minimo i compromessi. DKR non ebbe più di un'artista, così Clay si è offerto di illustrare tutto da solo, ma ovviamente avrebbe avuto bisogno di un po' più di tempo.

Quando il miglior artista nell'industria dei comics ti dice 'facciamo le cose per bene' non rispondi negativamente. Questo significa che Bat/Cat è stato leggermente rinviato, ed è il motivo per cui non figura nelle uscite di Gennaio. I primi numeri sono quasi pronti, Clay li sta disegnando in questo momento, sono fantastici. Spero che vi piacciano, io non vedo l'ora che escano. Grazie a tutti per la vostra pazienza".

Non c'è, quindi, una data definita per il rilascio della serie, ciononostante - da quanto trapela dalle parole di King - non dovremmo aspettare eccessivamente.

