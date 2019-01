Batman e Catwoman tornano a San Valentino con un nuovo albo

Batman è da sempre uno degli eroi più famosi e celebrati dell'universo DC Comics. Il personaggio ne ha affrontate tante durante la sua vita, ma potrebbe arrivare anche per lui un atteso momento di gioia?

In occasione di San Valentino, RW Edizioni, tramite l'etichetta Lion che pubblica i fumetti DC Comics, ha annunciato che nella serie 51 dedicata a Batman pubblicherà un albo di 144 pagine dove il pipistrello tenterà di convolare a nozze. La compagna scelta è quella che l'ha affiancato in tante avventure mascherate, Catwoman.

Nella copertina che potete vedere in calce vediamo infatti i due eroi, mascherati, darsi un appassionato bacio sotto un arco di ghirlande floreali. La storia coprirà i giorni immediatamente precedenti al matrimonio, ma naturalmente ci saranno anche antagonisti del pipistrello che tenteranno di opporsi alla celebrazione, come il Joker, che ha già preparato un regalo di matrimonio veramente speciale. I famosi nemici di Batman verranno naturalmente osteggiati dalla "famiglia" di lui, come Nightwing, BatGirl e Robin.

La storia di Batman è scritta dal duo composto da Tim Seeley e Tom King, affiancati da un buon numero di disegnatori tra cui spicca anche Frank Miller, ed è stata pubblicata negli Stati Uniti lo scorso anno. Il pipistrello riuscirà ad uscire indenne dalle nozze?