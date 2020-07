Batman: finalmente il Cavaliere Oscuro affronta Batman Beyond

Con il volume 48 della serie Batman Beyond ha inizio la storia chiamata "First Contact", che vedrà come protagonisti Bruce Wayne e Terry McGinnis. Le due versioni del Cavaliere Oscuro si incontreranno nella Gotham di Bruce, il quale sembra nutrire un forte risentimento nei confronti di Terry.

Grazie al personaggio di Booster Gold, il viaggiatore del tempo creato nel 1986 dallo scrittore Dan Jurgens, che si occupa da anni della serie di Batman Beyond, Terry riesce a raggiungere il passato, dove vuole scoprire le motivazioni dietro l'odio di Bruce.

Nonostante non sia stato specificato quanto effettivamente Booster Gold interverrà all'interno della storia, è la seconda apparizione del personaggio in una storia così importante, dopo quella avvenuta nell'ultimo numero di Action Comics scritto da Jurgens, dove abbiamo visto l'eroe dal costume dorato al fianco di Superman.

In fondo alla pagina trovate la cover del volume 48, e di seguito è riportata la presentazione del numero: "Primo Contatto inizia! C'è qualcosa di veramente, veramente, sbagliato in Bruce Wayne, che lasciandosi sopraffare dalla rabbia cerca di uccidere Batman Beyond! Chi altro può salvarlo se non...Booster Gold?! Il più grande eroe della storia non immaginava che avrebbe dovuto portare Batman Beyond indietro nel tempo, nella Gotham del passato, dove Bruce Wayne è Batman...ciò significa che Batman e Batman Beyond si incontreranno!"

Ricordiamo che è stato annunciato un one shot per Darkest Knight, il nuovo villain introdotto nell'universo DC, e che Batman ha ottenuto un nuovo costume per il finale di Joker War.