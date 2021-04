Batman: il Cavaliere Oscuro affronterà uno dei suoi storici partner per colpa di Joker?

Ormai in pensione, Jim Gordon è stato assunto da una donna misteriosa per partire alla caccia ed eliminare Joker, reo di aver infastidito l'alta società di Gotham City. Questa missione, tuttavia, potrebbe portare l'ex commissario di polizia ad affrontare il suo migliore alleato, Batman.

Sebbene avesse avuto tutte le ragioni per farlo, Jim Gordon si è sempre trattenuto dall'uccidere il Clown Principe del Crimine, anche quando ne ha avuto l'effettiva possibilità. Ciò, però, potrebbe cambiare ben presto: l'ex commissario della polizia di Gotham City è stato assunto dalla Corte dei Gufi per uccidere Joker.

Avvicinato da una donna misteriosa di donna Cressida, che rappresenta la voce del popolo della città, stanca degli attacchi terroristici di Joker, a Gordon è stato proposto di uccidere il folle criminale. Oltre alle numerose ragioni personali, all'ex poliziotto sono stati offerti ben 25 milioni di dollari.



Accettando, Gordon incontra Batman e lo convince a farsi aiutare ottenendo l'accesso al Batcomputer e a dati sensibili. Il commissario, però, ha omesso una parte fondamentale, non ha rivelato all'Uomo Pipistrello che il suo obiettivo è uccidere Joker. Jim Gordon ha appena tradito Batman, per giunta lavorando per la Corte dei Gufi, uno dei peggiori nemici mai affrontati dal Cavaliere Oscuro.



L'ex commisario è perseguitato dai ricordi delle brutalità che il Joker ha commesso nei confronti della sua famiglia e, distrutto ormai logoro e distrutto dal dolore, ha deciso di mentire al suo storico partner pur di ottenere la tanto desiderata vendetta. Batman, però, non lascerà che il pagliaccio venga ucciso. I due arriveranno a scontrarsi?

Ecco, nel dettaglio, chi ha assunto Jim Gordon nella nuova serie di Batman. Da poliziotto a cacciatore di taglie, la nuova vita di Jim Gordon in Batman.