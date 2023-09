Batman: il Cavaliere Oscuro fuori controllo per la Gotham War

La serie crossover Batman/Catwoman: Gotham War Battle Lines, di Chip Zdarsky e Jorge Jimenez, ha posto Bruce Wayne di fronte ad una delle più grandi minacce che potrebbe ostacolare la sua lotta al crimine: la Bat-Family. Selina Kyle ha preso le redini del crimine a Gotham, imponendo il suo ordine, giudicato moralmente sbagliato da Batman.

Nella riunione di famiglia mostrata nel primo numero della nuova serie Bruce ha dovuto fronteggiare Catwoman e tutti i membri della Bat-Family a favore dei suoi metodi, che, per quanto rischiosi e comunque contro la legge, sembrano aver creato un equilibrio a Gotham. Le conseguenze di questa guerra interna però sono arrivate molto presto, in Batman #137, dove Tim Drake è stato arrestato per aver protetto uno dei criminali sotto il controllo di Catwoman.

Evento che ha lasciato Bruce stravolto, a tal punto da decidere di intervenire direttamente e recarsi al nascondiglio di Selina per affrontarla direttamente. Sul luogo incontra Cappuccio Rosso, uno dei più convinti sostenitori del nuovo ordine di Gotham, e non ci pensa due volte a mandarlo brutalmente al tappeto. Ma la furia di Batman non si ferma qui.

Il Cavaliere Oscuro decide infatti di lottare contro Robin, Nightwing, le due Batgirl Stephanie Brown e Cassandra Cain, e Signal, tutti giunti sul posto. Bruce è certo di non dover lottare per proteggere dei criminali, i quali, nonostante seguano le indicazioni di Catwoman, rimangono pur sempre criminali e devono rispondere delle loro azioni alla legge.

Bruce si sente tradito, anche quando viene a sapere che la villa dei Wayne è stata venduta a qualcuno, e dietro il passaggio di proprietà ci sarebbe proprio Selina. La tensione tra i due rischia di trasformarsi in una vera e propria guerra civile interna alla Bat-Family, e tradursi in un colpo devastante per Batman. In conclusione, ricordiamo che Killer Croc ha subito un drastico cambiamento di design nella serie Batman Beyond: Neo Gothic.