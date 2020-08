Batman: il Cavaliere Oscuro prende un'importante decisione per il futuro di Gotham

Le conseguenze che sta avendo la serie Dark Nights: Death Metal sull'universo DC Comics, e soprattutto su Gotham City, sono devastanti, e promettono continuamente interessanti sviluppi in grado di sorprendere tutti gli appassionati delle storie di Batman .

Presentando molte versioni di Bruce Wayne, provenienti dagli angoli più reconditi del Multiverso Oscuro, come il Batman che Ride, e il particolarissimo Batman/T-Rex, la serie scritta originariamente da Scott Snyder e disegnata da Greg Capullo, ha ottenuto diversi volumi speciali, che approfondiscono sia questi personaggi sia altre interessanti novità nel mondo del Cavaliere Oscuro.

In Legends of the Dark Knights infatti abbiamo visto, oltre ad aver esplorato le origini del terribile Robin King, abbiamo visto per la prima volta il Bat Castello. Nella quarta storia del volume, scritta da Tieri, Francavilla e Design, ci viene mostrata una Gotham City logorata dal caos, con i pazienti dell'Arkham Asylum a piede libero, e importanti villain pronti a scatenare una guerra contro Batman.

Assistiamo poi ad una scena molto particolare, dopo una discussione tra Batman, che in realtà è Damian Wayne, e una versione più adulta di Bruce Wayne, quest'ultimo decide di eseguire uno strano rituale, trovato su un vecchio tomo, che secoli prima gli abitanti di Gotham facevano per rendere più solido il legame con la città.

Damian si dice subito contrario al piano del vecchio Bruce, e questi lo abbraccia, per poi ucciderlo con un batarang. Bruce è sempre più convinto: "Per salvare la mia città...ora devo diventare la mia città. Sono sempre stato e sarò sempre Gotham." con queste parole si conclude la storia, e potete vedere la tavola finale in calce alla notizia.

Si tratta di una sorta di metafora, che aiuta a definire la relazione che Batman ha avuto con Gotham City, in seguito alla notte in cui i suoi genitori sono morti. Ricordiamo che Batman ha ottenuto un nuovo costume in Joker War, e che presto il Cavaliere Oscuro affronterà Batman Beyond.