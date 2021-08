Batman: il Cavaliere Oscuro è tornato a indossare il suo classico 'Bat-Costume'

L'universo letterario DC Comics ha riportato alla luce la classica "Bat-suit" indossata da Bruce Wayne negli anni Sessanta. Nel volume #1041 di Detective Comics, privato delle sue risorse Batman torna a indossare il costume che lo ha reso un'icona del mondo dei fumetti.

Come rivelato dall'artista Dan Mora, Batman torna a indossare il suo classico costume blu e grigio, un abito che Bruce Wayne non vestiva da oltre due decenni. Il tutto è avvenuto in "The Jury", prima parte del nuovo arco narrativo della serie Detective Comics.



Dopo aver rinunciato alla fortuna della famiglia Wayne al termine degli eventi di Joker War, Batman è costretto a operare senza le sue infinite risorse economiche. Privato dei suoi gadget e dei suoi sofisticati mezzi tecnologici, Bruce chiede aiuto a Oracle, la quale lo avverte di una"vecchia scorta vicino a un molo".

Arrivato sul luogo, Batman trova il suo più iconico costume, quello classico dalle tinte grigio-azzure, e dal logo ovale giallo, indossato negli anni Sessanta. Questo primo Bat-Costume debuttò in "Il mistero della maschera minacciosa", una storia del 1964, e fece le sue ultime apparizioni alla fine degli anni '90, quando le Batsuit presero dei toni decisamente più dark.

Avete gradito questo ritorno al passato? Vi lasciamo a un cosplay di Batman e vi ricordiamo che l'Uomo Pipistrello è al centro di una polemica; Tim Drake è bisessuale.