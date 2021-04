Batman: da chi è stato assunto Jim Gordon? Una pericolosa organizzazione è tornata

Nel secondo volume di The Joker, scopriamo finalmente chi è la misteriosa Cressida, ossia la donna che ha assunto l'ex Commisario Jim Gordon per dare la caccia al pagliaccio criminale di Gotham City. Qual è la sua vera identità e perché sta cercando di eliminare l'eterno rivale di Batman?

In The Joker #2 l'oramai ex commissario della stazione di polizia di Gotham City Jim Gordon si reca da Batman e da sua figlia Barbara, di cui conosce l'identità segreta, per ottenere supporto nella caccia al pagliaccio. Nel primo volume di questa serie, Gordon era stato assunto da Cressida, una misteriosa donna che affermava di rappresentare le più potenti famiglie della città. A quanto pare, però, il vero cognome di Cressida è Clarke, un cognome che ha una grande influenza a Gotham City. E anche all'interno della Corte dei Gufi.

Composta da alcune delle famiglie più potenti, influenti e ricche della città, la Corte dei Gufi è la cabala segreta che ha controllato Gotham per secoli. Attraverso una fitta rete di proprietà immobiliari, la Corte dei Gufi possiede tane e passaggi segreti sparsi in tutta la metropoli, oltre che un pericoloso gruppo di assassini.

Anche lo stesso Bruce Wayne è stato vittima degli attacchi della Corte dei Gufi nell'evento "La notte dei gufi". Sfuggito per un pelo ai loro tentativi di omicidio, si pensava che il gruppo fosse stato spazzato via da il Batman che Ride. A quanto pare, però, alcuni membri della corte sono sopravvissuti.

La Corte dei Gufi sembra aver riorganizzato i propri ranghi, dando accesso al gruppo a famiglie precedentemente cadute in disgrazia come quella di Cressida. Ora sono pronti a reclamare ciò che considerano un loro possesso mettendo fine a Joker.

Quali saranno le conseguenze di questo scontro? Da poliziotto a cacciatore di taglie, ecco la nuova vita di Jim Gordon in Batman. Dopo anni, Bruce Wayne è tornato a vestire i panni di Matches Malone in Batman.