Batman: chi è l'erede dell'Uomo Pipistrello e nuovo eroe di Gotham City?

L'ultimo volume di Batman vede un Bruce Wayne ormai invecchiato e solo. Gli abitanti di Gotham City hanno bisogno di un nuovo eroe, ma chi potrà prendere in mano le redini della città e raccogliere l'eredità dell'Uomo Pipistrello?

In Batman #105 l'eroe oscuro viene imprigionato da Ghost-Maker, aiutato da Harley Quinn e Clownhunter. Liberatosi, l'Uomo Pipistrello sfida il rivale a colpi di spada, intrattenendo nel mentre una lunga e piacevole conversazione. Improvvisamente, Bruce lascia cadere a terra la sua lama, ma Ghost-Maker invece di finirlo afferma che abbandonerà la città. È a quel punto che accade un evento clamoroso.

Clamorosamente Batman prende la palla al balzo e chiede a Ghots-Maker di restare. Quando gli viene chiesto il motivo di questa strana richiesta, Bruce afferma che per lui si avvicina la fine. "Sto invecchiando e questa città sta diventando giovane. Non ho le risorse che avevo o gli alleati all'interno delle forze dell'ordine e del governo cittadino. Vorrei aiuto. Da quando Alfred è morto, ho fatto tanti errori".

Ghost-Maker, però, inizialmente sembra riluttante. "Non ho intenzione di indossare un pipistrello sul mio petto". Ma Batman afferma che non glielo chiederà mai e che l'unica regola è non uccidere. Ciò renderà il lavoro una sfida decisamente più complessa. La risposta è finalmente positiva. "Credo di poterlo fare".

Il nuovo eroe di Batman è stato finalmente designato, ma nemmeno il tempo delle onorificenze che la Gotham Symphony Orchestra viene dirottata. Il duo, sfidandosi nell'arrivare sul posto, partono verso la loro prima missione. Che ne pensate della richiesta? Pensate che dopo tanti anni Bruce Wayne debba fare spazio a nuovi eroi in grado di difendere Gotham? Gli autori di Ultraman sono a lavoro sul manga Batman Justice Buster. Dopo Future State DC continuerà la serie antologica di Batman.