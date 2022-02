Batman, Chip Zdarsky è il nuovo sceneggiatore della serie a fumetti

Il popolare fumettista Chip Zdarsky, attualmente al lavoro presso Marvel sulle testate dedicate a Daredevil, è stato scelto da DC Comics come nuovo sceneggiatore per la serie a fumetti di Batman. A partire da Batman #125, avrà inizio la run di Zdarksy, che in questo nuovo incarico sarà accompagnato dall'artista Jorge Jiménez.

"Quando DC mi ha chiesto di scrivere Batman, ho immediatamente pensato alle cose che avrebbero potuto mettere il personaggio in seria difficolta mentale, fisica, e anche riguardo le relazioni con i suoi cari", ha spiegato Zdarsky in un'intervista con Comicbook. "Failsafe è il suo Doomsday. Quando ho iniziato a tracciare la storia, pensare a dove questo potrebbe portare il titolo mi ha davvero emozionato".



"Failsafe" è il nome del primo arco narrativo della run di Zdarsky che accompagnerà la testata per i primi sei numeri. Al momento, non è ancora chiaro se il villain di questa prima storyline sarà un nuovo personaggio o un avversario noto.



"È una superstar!", ha aggiunto Zdarsky a proposito dell'artista Jiménez. "Non solo come artista, ma anche come persona! È una delizia ed è emozionato riguardo al personaggio e alla direzione che abbiamo preso, ed è fantastico. Abbiamo deciso di avere un approccio dark e lui ha dato il meglio di sé, con pagine straordinarie che esprimono questo tono".



Zdarksy, nel suo ruolo di sceneggiatore di Batman, andrà a sostituire Joshua Williamson, che a partire da Maggio sarà impegnato con il prossimo evento crossover DC Comics Dark Crisis.



"Sto semplicemente scrivendo il fumetto di Batman che vorrei leggere io", ha dichiarato Zdarksy. "Un fumetto dark, con azione, posta in gioco alta, e molto divertente, si spera. Il mio lettore di Batman di riferimento è mio fratello! Segue la serie da tanto tempo e voglio solo farlo felice per una volta nella mia vita!".



La run di Zdarksy e Jiménez avrà inizio il 5 Luglio 2022 con la pubblicazione di Batman #125. In calce, condividiamo la main cover realizzata da Jiménez e le due variant ad opera di InHyuk Lee e dell'italiano Simone Di Meo. Il debutto al cinema del nuovo film del Cavaliere Oscuro si avvicina, e le proiezioni per The Batman parlano del miglior incasso di sempre della serie.