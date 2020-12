Batman: il contorto piano di un villain ha diviso la Batfamily

Gli antagonisti dell'Uomo Pipistrello sono alcuni dei più riusciti nel mondo dei comics e volume dopo volume non smettono di sorprendere i lettori. In Detective Comics #1032 di Peter J. Tomasi, Brad Walker e Andre Hennessey, Batman è costretto a fronteggiare una nuova temibile minaccia.

Il nuovo volume di Detective Comics si apre con un monologo di Tommy Elliot, alias Hush. Circondato dai membri della Batfamily imprigionati su delle barelle e bloccati da un particolare gas che paralizza le corde vocali, l'antagonista di Batman medita sul suo folle piano. Il suo obiettivo, riuscito in pieno, era avere un pubblico imprigionato a cui mostrare quello che ha in serbo per il futuro.

Nel frattempo, l'Uomo Pipistello è costretto ad affrontare suo figlio Damian Wayne, il quale ha mostrato un nuovo iconico costume in Batman Detective Comics. L'antagonista, che ricordiamo non possiede alcun superpotere, è riuscito a dividere la famiglia creata da Batman, pianificando al contempo di vendere gli organi dei membri del gruppo.



Il malato e contorto piano di Hush sembra procedere a gonfie e vele; riuscirà a sconfiggere il protettore di Gotham City? Un grande personaggio è tornato sulle pagine di Batman/Catwoman di Tom King. Scopriamo l'identità del nuovo Batman nella serie evento Future State.