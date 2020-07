Batman: la copertina del numero 101 mostra le conseguenze della Joker War

Abbiamo scoperto il nuovo design di Harley Quinn in Batman, ora vi segnaliamo la sinossi ufficiale e la copertine dei prossimi numeri delle opere dedicate al Cavaliere Oscuro e al nuovo evento dei fumetti DC intitolato Joker War.

In calce alla notizia trovate la copertina disegnata da Francesco Mattina di Batman #101, opera ambientata dopo la conclusione della Joker War. Come potete vedere assisteremo al ritorno di Grifter, che secondo quanto viene rivelato nella sinossi ufficiale del numero collaborerà con Lucius Fox. Ecco la trama del numero 100, disponibile a partire dal prossimo 6 ottobre: "Sarà il numero che concluderà la Joker War, in cui vedremo la sfida senza esclusione di colpi tra Batman e Joker. Sono ormai 80 anni che si aspetta la resa dei conti tra i due e questo evento che cambierà la vita di Batman e anche quella di tutti gli abitanti di Gotham City".

Vi segnaliamo anche la sinossi ufficiale del numero successivo di Batman, che verrà pubblicato il 20 ottobre: "È l'alba di un nuovo giorno a Gotham City e solo ora le terribili conseguenze della Joker War stanno cominciando a diventare apparenti. Come hanno influito sulla vita dei cittadini di Gotham le azioni di Joker? Quale sarà il lascito della figura di Joker e come cambierà Batman? Perché Cole Cash, conosciuto anche come Grifter, lavora per Lucius Fox?".

Se non la avete ancora letta, chiudiamo la notizia con la nostra guida alle prossime uscite di Batman.