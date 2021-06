Batman: la copertina del primo storico albo omaggiata in questo Funko Pop

Nel 1940, negli Stati Uniti d'America nasceva una leggenda. Nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, fece il suo debutto il Cavaliere Oscuro, eroe misterioso e affascinante che tutt'ora, dopo oltre quarant'anni, difende Gotham dai criminali. La copertina dell'iconico primo albo a fumetti di Batman è la fonte d'ispirazione di un nuovo Funko Pop.

Una delle linee più popolari create dall'azienda di giocattoli è la Covers Pop, collezione dedicata alle cover dei personaggi più apprezzati al mondo. Finora, questa collana ha visto statuette dedicate a copertine di album musicali, copertine di videogiochi e, ovviamente, fumetti.

La prima Comic Covers Pop è stata dedicata ad Action Comics #1, ossia il fumetto in cui Superman ha fatto il suo debutto. La seconda figure di questa linea, dunque, non poteva che ispirarsi all'altro eroe più amato di casa DC Comics, il Crociato Incappucciato.

Batman #1 Comic Cover include un bellissimo Pop in cui l'Uomo Pipistrello indossa il suo primo costume, ossia quello grigio dal manto nero/blu. Ma è il retro della confezione il pezzo più pregiato. Difatti, è ritratta la copertina del primo storico volume di Batman, datato 1940.

Per chi non dovesse saperlo, il personaggio di Batman in realtà non ha fatto il suo debutto in quel volume, bensì in Detective Comics #27 del 1939. Attualmente, il detective è impegnato in Batman/Fortnite: Punto Zero. Poche settimane fa, Batman è finito al centro di una polemica: la community ha accusato Bruce Wayne.