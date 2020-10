Batman: cosa ne sarà di Bruce Wayne dopo la conclusione della Joker War?

La Joker War ha devastato Gotham City, e l'esistenza del Cavaliere Oscuro. Presentata come una delle serie evento più crude mai scritte per l'universo di Batman l'opera firmata da James Tynion IV ha rispettato le premesse fatte, riuscendo a rendere il Joker un avversario ancora più temibile.

Bruce si è quindi ritrovato a combattere per riconquistare la città per cui continua a combattere da anni, respingendo crimini minori come la più profonda corruzione, grazie anche ai suoi numerosi alleati. Il Joker però non si è limitato a sconvolgere Gotham, ma si è anche appropriato dei dispositivi ad alta tecnologia di Batman e l'intero patrimonio di Bruce, un aspetto che avvicina questa storia alla fantastica City of Bane di Tom King.

La conclusione della guerra, presente nel volume 100 della serie regolare, ha riportato Gotham nelle mani di Batman, e questo potrebbe essere alla base di una "rinascita" non solo per la città ma anche per il Crociato Incappucciato. Nello stesso numero, Batman si ritrova ad affrontare Clownhunter, che provoca Bruce dicendo come molto tempo prima sarebbe riuscito facilmente a fermare il chaos creato dalla sua nemesi, e sottolineando quanta poca influenza riesce ad esercitare ancora sui criminali.

Nonostante sia riuscito a riprendere il controllo della situazione, Batman ha perso la fiducia da parte degli abitanti, non rappresenta più il simbolo di giustizia che era in passato, e per tornarlo forse Bruce necessita di cambiare il suo approccio. Ricordiamo che nella serie Future State Wayne diventerà Dark Detective, e vi lasciamo al nuovo potere di Batman visto nell'ultimo numero di Detective Comics.