Batman, il costume di Robin è legato al Joker: l'oscuro segreto di Dick Grayson

Sebbene sia stato il primo, storico partner di Batman nella sua lotta contro il crimine, nemmeno Dick Grayson conosce tutto sull’Uomo Pipistrello. Ad esempio, da sempre ci si chiede il motivo per cui Bruce Wayne abbia dato a Robin un costume totalmente diverso dal suo. La risposta a questa domanda ci è stata fornita da Catwoman.

Nel settimo albo di Batman/Catwoman, Selina ammette finalmente a sua figlia di aver ucciso il Joker. Vincolata dall’etica che suo padre Bruce le aveva insegnato, Helena Wayne consegna le prove dell’omicidio al nuovo commissario di Gotham City, Dick Grayson.

Quando il primo Robin si dirige a villa Wayne per procedere con l’arresto, Catwoman si consegna di sua spontanea volontà, dando vita a una particolare discussione. Selina chiede a Dick il motivo per cui Batman gli regalò un costume colorato, in totale contrapposizione con quello “dark” da lui indossato. Il nuovo commissario risponde allora che se a quei tempi avesse indossato un costume scuro, allora non sarebbe riuscito ad affinare le sue abilità furtive.

Questa, però, è solamente una mezza verità. Come rivelato dalla stessa Catwoman, la ragione dietro la scelta di Bruce era molto più oscura e tragica. Salendo sull’auto della polizia, Selina riferisce che Batman le rivelò che il costume di Robin era stato ideato con l’intenzione di far ridere il Joker. L’Uomo Pipistrello pensava infatti che se Joker avesse visto Robin come solamente “un giullare”, allora non lo avrebbe mai ucciso.

Il costume di Robin, dunque, è stato sviluppato con lo scopo di proteggerlo dal Joker. Ciò, dimostra quanto la nemesi di Batman potesse essere pericolosa, e quanto lo stesso Cavaliere Oscuro temesse la sua follia. Tuttavia, questo piano non ha sempre funzionato; lo sa bene Jason Todd, successore di Dick nel ruolo di secondo Robin.

