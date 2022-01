Batman, un curioso easter egg rivela un collegamento con Kingsman

Nonostante appartengano a due universi narrativi ben distinti, sembra che il mondo di Batman e quello di Kingsman siano più vicini di quanto si possa pensare: in una vignetta di The Joker #11, pubblicato oggi negli Stati Uniti, è presente un curioso easter egg che vede il Commisario Gordon passare vicino una sartoria chiamata "Knightsman".

Chi conosce la serie Kingsman riconoscerà sicuramente nella vetrina un palese rimando alla base operativa dell'agenzia protagonista della serie pubblicata da Icon Comics, e portata al cinema più volte dal regista Matthew Vaughn per conto di 20th Century Fox.



Chiaramente, si tratta solo di un omaggio che James Tynion IV e Giuseppe Camuncoli, rispettivamente sceneggiatore e illustratore di The Joker #11, hanno voluto fare alla serie a fumetti di Mark Millar, che attualmente è anche al cinema con un prequel (qui la nostra recensione di The King's Man).



Non si tratta di un crossover vero e proprio, visto che i diritti legati alle due serie (Batman e Kingsman) appartengono ad aziende diverse sia per quanto riguarda i fumetti, che gli adattamenti in live action. È però affascinante accarezzare l'idea che una società segreta simile a quella di Kingsman sia in azione anche nell'Universo DC, e chissà che un giorno non si possa assistere ad un vero e proprio crossover ufficiale.



Nel frattempo, dopo Kingsman anche Batman si appresta a tornare sul grande schermo: recentemente è stata svelata una nuova action figure di The Batman, che arriverà al cinema a Marzo 2022.