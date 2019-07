Batman: Curse of the White Knight, rilasciato il primo trailer

Sean Murphy e Matt Hollingsworth stanno per fare ritorno su Batman: White Knight con un sequel diretto, Curse of the White Knight. Per chi non conoscesse la serie, l'opera è ambientata in un mondo dove l'uomo dietro il Joker cerca di riacquistare la sua sanità mentale, diventando poi Jack Napier.

Murphy e Hollingsworth sono tornati per raccontare una nuova storia in questo universo, e la DC Comics ha appena rilasciato un trailer inedito per anticipare l'uscita del primo capitolo, che potete guardare in alto.

Come abbiamo appreso dalla conclusione di White Knight, il Joker si stava lentamente reimpadronendo di Napier, ma non prima che quest'ultimo avesse smascherato la corruzione dilagante e l'oscurità che consumavano la città. Perfino Batman ha appreso delle informazioni importanti grazie all'aiuto di Napier, e ora Gotham è pronta a risorgere.

Tuttavia ora che Joker è tornato cercherà sicuramente di riprendersi il suo posto riaffermandosi come minaccia principale della città, e lo scontro con il Cavaliere Oscuro si preannuncia più avvincente che mai. Vi lasciamo la descrizione ufficiale dell'opera:

"In questo sequel esplosivo dell'acclamato Blockbuster Batman: White Knight dall'artista/sceneggiatore Sean Murphy, il Joker recluta Azrael per aiutarlo a divulgare uno scioccante segreto sulla famiglia Wayne. Mentre Batman si impegna a proteggere la città e coloro che ama, il mistero che riguarda i suoi antenati rappresenta un duro colpo per il cavaliere oscuro. Nuovi nemici e inaspettati alleati si scontreranno in questo imperdibile capitolo della saga del White Knight - e la verità sul sangue versato scuoterà Gotham nelle sue fondamenta!"

Una nuova serie sul Joker è in arrivo prossimamente, mentre Tom King si occuperà di una nuova serializzazione, sempre ambientata nell'universo di Batman, in uscita nel 2020.