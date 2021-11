Batman: Dark Knight of Steel, il Cavaliere Oscuro e la Bat-Famiglia in chiave medioevale

Ambientato in universo fantasy, Dark Knights of Steel, la nuova miniserie a fumetti DC Comics scritta da Tom Taylor e illustra tata da Yasmine Putri, porta Batman e la sua famiglia a formare un ordine cavalleresco alla corte di re Jor-El. Ecco la Bat-Family in chiave medioevale.

Nel mondo alternativo di Dark Knights of Steel, i genitori di Superman sono fuggiti dal pianeta morente Krypton e una volta arrivati sul Pianeta Terra, ancora in epoca medioevale, hanno fondato un loro regno grazie alla loro superiorità. La casata degli El è difesa da un particolare ordine cavalleresco, la Bat-Family.

Indossando un elmo a forma di pipistrello e brandendo la sua spada, Batman viaggia per il regno a caccia di maghi, l’unica forza nel regno che può mettere in pericolo la Casa degli El. Ad aiutare Bruce Wayne in questa missione vi è una sorta di tavola rotonda formata da un gruppo di cavalieri chiamati i “Robin”.

I “Robin” è un ordine di giovani cavalieri senza paura formati da quasi tutti i Robin della continuità principale della DC Comics, tra cui Dick Grayson, Jason Todd e Stephanie Brown. Ma non sono solamente i “ragazzi meraviglia” a comparire nella miniserie fantasy. Tra gli altri membri della Bat-Family presenti in Dark Knights of Steel troviamo il maggiordomo Alfred, che qui assume il ruolo di consigliere di Bruce e servitore della famiglia El, e Harley Quinn, la giullare di corte.

E voi, cosa ne pensate della Bat-Famiglia in salsa medioevale? Vi pare un’idea interessante quella di questa serie? Vi lasciamo alla sorprendente rivelazione su Batman e Superman e alla lotta interna della Justice League.