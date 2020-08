Batman Day 2020: oltre 3.000 fumetti scontati o in regalo, novità anche per Panini Comics

DC ha svelato oggi i programmi per la celebrazione globale del Batman Day che si terrà il 19 settembre 2020, invitando i fan di tutte le età, in tutto il mondo, a partecipare a una vasta gamma di attività a tema Batman, per onorare l’iconico Supereroe DC. Per l'occasione saranno anche distribuiti migliaia di fumetti digitali gratuiti o scontati.

Proprio a questo proposito, il comunicato stampa di DC Comcis recita quanto segue: "Per tutti i fan italiani, Panini Comics propone Batman Day 2020: Giù il mantello, su la maschera, un libro realizzato appositamente per l'occasione che raccoglie una selezione di storie iconiche del supereroe. Inoltre, nelle fumetterie aderenti all’iniziativa, saranno disponibili un albo gratuito contenente due storie inedite appartenenti all’arco narrativo di La città di Bane, attualmente in corso di serializzazione nel quindicinale Batman, e un gadget da collezione: l’esclusiva Bat-card multifunzione. Per l’occasione, poi, sarà presentata anche un’esclusiva cover variant di Batman numero 8, disponibile in fumetteria e su paninicomics.it". In calce potete dare un'occhiata al post Facebook di Panini con tutte le informazioni.

DC offrirà poi altri fumetti digitali gratuiti, incluso il primo capitolo della graphic novel Batman: La maledizione del cavaliere bianco di Sean Gordon Murphy per adulti e adolescenti. I fan di tutte le età potranno anche divertirsi con le edizioni digitali gratuite di Batman: The Adventures Continue #1 e il primo capitolo della graphic novel di Batman Tales: Once Upon a Crime. I fumetti saranno disponibili su DCcomics.com e ReadDC.com, nonché su Apple, ComiXology.com, Google, Hoopla, Overdrive, Madefire e Nook.

È stato inoltre confermato che la vendita dei prodotti a tema del Batman Day includerà più di 400 eBook e oltre 3.000 fumetti digitali, scontati a partire da 99 centesimi per i periodici, e a partire da 5 euro per gli eBook. Gli sconti saranno visibili dal 19 settembre.

Naturalmente i festeggiamenti non si limiteranno al mondo dei fumetti, visto che DC ha già confermato interessanti novità anche per quanto riguarda la serie di videogiochi Injustice e i prodotti legati al DC Extended Universe.

Batman è la punta di diamante dell'universo DC, ed ha festeggiato i suoi 80 anni del 2019. In vista del Batman Day, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra classifica dei migliori fumetti di Batman di tutti i tempi.